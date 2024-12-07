"Зенит" пропустил от Дзюбы и в большинстве проиграл "Акрону" в РПЛ

Игрок ФК "Зенит" Лусиано Гонду Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:2 уступили тольяттинскому "Акрону" в домашнем матче 18-го тура чемпионата России.

На 10-й минуте Стефан Лончар вывел "Акрон" вперед. На 21-й минуте футболист "Зенита" Андрей Мостовой сравнял счет. Однако к перерыву дебютант РПЛ вновь повел в счете, автором гола стал многократный чемпион России в составе "Зенита" Артем Дзюба.

На 55-й минуте тольяттинцы остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Кирилл Данилин.

В оставшееся время футболисты "Зенита" дважды, в том числе – в компенсированное время поразили "Акрона", но голы были отменены из-за игры рукой.

Потерпевший второе поражение подряд "Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков. Однако у отстающего на один балл "Краснодара" имеется игра в запасе. Третьим идет московский "Спартак" - 37"

"Акрон" - на девятом месте, 22 очка.