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Член совета ISU не подтвердил сведения о допуске фигуристов России на ОИ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Член совета Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко заявил, что отстранение российских фигуристов остается в силе. Так он отреагировал на сообщения СМИ о планах ISU допустить россиян до следующих турниров, включая Олимпийские игры.

"Я просто хочу прояснить для всех регламент: ISU не имеет полномочий по допуску на Олимпиаду, этим занимается Международный олимпийский комитет (МОК). Коммюнике по отстранению российских спортсменов остается в силе", - приводит слова Кибалко "Матч ТВ".

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

Александр Кибалко МОК ISU фигурное катание
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