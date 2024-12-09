Вратарь "Баварии" Нойер выбыл до конца года из-за травмы

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер получил травму и, вероятно, в этом году больше не сыграет. Об этом заявил главный тренер немецкого футбольного клуба Венсан Компани

"Он сломал ребро. Вероятно, в этом году он больше не сыграет. Главное, чтобы ребро заживало. Тогда, надеюсь, Ману вернется в январе", - приводит слова Компани пресс-служба "Баварии".

38-летний Нойер – 11-кратный чемпион германии в составе "Баварии".

Во вторник "Бавария" сыграет с украинским "Шахтером" в Лиге чемпионов УЕФА.