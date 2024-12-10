НХЛ будет чествовать рекорд Овечкина сразу же после его достижения

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Национальной хоккейной лиге решили чествовать Александра Овечкина, если он побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки, сразу же как он проведет исторический гол. Об этом сообщает Daily Faceoff.

В торжественной церемонии будут принимать участие комиссар НХЛ Гари Беттмэн, а также Гретцки. Оба начнут посещать каждую игру "Вашингтона", как только Овечкин приблизится к рекорду на расстояние в пять голов.

Сейчас Гретцки – самый результативный игрок в истории НХЛ, на его счету 894 гола. Овечкин результативно начал текущий сезон, сократив отставание от рекорда канадца до 26 голов. Однако недавно 39-летний форвард "Вашингтона" получил травму, по прогнозам его возвращение ожидается в начале следующего года.