Вице-президент АСА связал с грабежом решение присудить Волкову поражение в бою с Ганом

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Вице-президент бойцовской лиги АСА Асланбек Бадаев считает, что российский тяжеловес Александр Волков заслуживал победы в поединке с французом Сирилом Ганом на недавно прошедшем в США турнире UFC. По итогам боя победу присудили Гану раздельным решением судей.

"Было видно, насколько Александр хотел взять реванш. Он был заряжен, настроен, действовал с позиции силы, контролировал ход боя, навязывал свой стиль, все атаки начинал именно он. А Ган действовал от соперника, а темп и нерв боя создавал Александр. Но это не всегда помогает в плане результата. Но в данной ситуации не покидает ощущение, что Александра все-таки ограбили", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

"Третий раунд Волков однозначно забрал, первый отрезок, скорее всего, ушел Гану, хотя он был равным. А второй раунд... Да, Сирил Ган был конкурентным, были обоюдные попадания и тейкдауны, но эффективнее при этом с позиции силы действовал Волков. При объявлении результата, мы ждали, что поднимут руку Волкову, за ним были второй и третий раунды. Но судьи считают... Но с учетом, как это воспринималось со стороны, это было ограблением", - отметил Бадаев.

"И Дана Уайт (глава UFC – ИФ) попытался утешить Волкова. Он даже сказал, что Александр может быть следующим претендентом, но это всего лишь разговоры. Жаль Александра. Просто Волков набрал такой ход, у него хорошая победная серия, и вот эта победа над Ганом могла быть идеальным завершением этого отрезка и завоеванием статуса безоговорочного претендента", - добавил он.

Это второе поражение Волкова от Гана, до этого он уступил ему летом 2021 года.

Сейчас у российского бойца 11 поражений при 38 победах. Ган выиграл 13-й бой при двух поражениях.