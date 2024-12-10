"Ливерпуль" выиграл шестой матч подряд в Лиге чемпионов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Английский "Ливерпуль" со счетом 1:0 обыграл испанскую "Жирону" в гостевом матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

На 63-й минуте пенальти реализовал Мохамед Салах.

"Ливерпуль" набрал 18 очков и лидирует в турнирной таблице. Это единственная команда, которая пока не потеряла ни одного очка.

"Жирона" - на 30-м месте, 3 балла.

В параллельно шедшем матче хорватское "Динамо" дома сыграло вничью с шотландским "Селтиком" - 0:0.

"Селтик" находится на 17-м месте (9 очков), загребское "Динамо" - на 21-м (8).

В 23:00 начнутся еще семь матчей игрового вечера.

Лига чемпионов с этого сезона проводится по новому формату. В соревновании принимают участие 36 команд, и все они объединены в одну группу. Каждый клуб в Лиге чемпионов сыграет по восемь матчей с разными командами (с четырьмя по разу дома, с четырьмя – в гостях).

Первые восемь команд напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.