Перенесшему остановку сердца футболисту "Фиорентины" установили дефибриллятор

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитнику итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Эдоардо Бове сделали операцию по установке подкожного дефибриллятора. Об этом сообщает Sky Sports.

Ожидается, что спортсмен будет прооперирован в период с четверга по субботу, если не будет осложнений.

Во время игры чемпионата Италии 1 декабря. 22-летний футболист рухнул на поле. К нему подбежали игроки и стали сигнализировать врачам, чтобы они как можно быстрее прибыли на помощь.

Медики оказали Бове экстренную помощь, спортсмена отнесли в машину скорой помощи, которая доставила его в больницу. По сообщениям СМИ, игрок перенес остановку сердца.