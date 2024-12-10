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Перенесшему остановку сердца футболисту "Фиорентины" установили дефибриллятор

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитнику итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Эдоардо Бове сделали операцию по установке подкожного дефибриллятора. Об этом сообщает Sky Sports.

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Ожидается, что спортсмен будет прооперирован в период с четверга по субботу, если не будет осложнений.

Во время игры чемпионата Италии 1 декабря. 22-летний футболист рухнул на поле. К нему подбежали игроки и стали сигнализировать врачам, чтобы они как можно быстрее прибыли на помощь.

Медики оказали Бове экстренную помощь, спортсмена отнесли в машину скорой помощи, которая доставила его в больницу. По сообщениям СМИ, игрок перенес остановку сердца.

футбол Эдоардо Бове Фиорентина Интер Италия
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