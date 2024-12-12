"Ювентус" победил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Ювентуса" со счетом 2:0 взяли верх над английским "Манчестер Сити" в домашнем матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 53-й минуте гол забил Душан Влахович, на 75-й – Уэстон Маккенни.

"Ювентус" набрал 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" - на 22-й строчке, 8 баллов.

На первом месте – "Ливерпуль", 18 очков.

Результаты остальных матчей среды

"Атлетико" - "Слован" - 3:1

"Лилль" - "Штурм" - 3:2, российский вратарь "Штурма" Даниил Худяков отыграл весь матч

"Арсенал" - "Монако" - 3:0, российский поолузащитник "Моонако" Александр Головин отыграл весь матч

"Бенфика" - "Болонья" - 0:0

"Боруссия" - "Барселона" - 2:3

"Милан" - "Црвена Звезда" - 2:1

"Фейеноорд" - "Спарта" - 4:2

"Штутгарт" - "Янг Бойз" - 5:1

Турнир возобновится в январе.

Лига чемпионов с этого сезона проводится по новому формату. В соревновании принимают участие 36 команд, и все они объединены в одну группу. Каждый клуб в Лиге чемпионов сыграет по восемь матчей с разными командами (с четырьмя по разу дома, с четырьмя – в гостях).

Первые восемь команд напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.