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Станислав Шевченко переизбран на пост главы Всероссийской федерации волейбола

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко переизбран на новый четырехлетний срок, сообщается на сайте организации.

Избрание состоялось в рамках отчетно-выборной конференции ВФВ, прошедшей в четверг в Сочи.

"Мы будем продолжать усиливать наш вид спорта, укреплять его позиции и вдохновлять миллионы людей по всей стране. Спасибо за доверие, вместе мы сможем достичь новых высот и сделать волейбол еще более популярным и доступным для всех", - сказал Шевченко.

Шевченко был переизбран единогласно.

Также единогласно избраны на должность вице-президентов генеральный директор ВФВ и председатель Совета пляжного волейбола Андрей Горбенко, заслуженный тренер России Николай Карполь. На пост генерального секретаря единогласно избран Александр Яременко.

волейбол Станислав Шевченко
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