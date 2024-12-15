Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России ("Россия 25", средний возраст игроков – 25 лет) обыграли национальную команду Казахстана в третьем туре проходящего в Санкт-Петербурге Кубка Первого канала.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу россиян.

В составе россиян шайбы забросили Максим Соркине (11-яч минута, в большинстве), Василий Глотов (24), Илья Сафонов (60, в пустые ворота).

Ранее сборная России обыграла команду легионеров КХЛ и сборную Белоруссии. Российская команда стала обладателем Кубка Первого канала.