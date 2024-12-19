Петр Фрадков заявил о шагах по допуску легкоатлетов РФ на международные старты

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Председатель ВФЛА Петр Фрадков заявил, что федерация принимает усилия по возвращению российских легкоатлетов к участию в международных соревнованиях.

"Перед нами стоит важная задача восстановления позиций. По международной тематике широко приветствуется выступление российских легкоатлетов на соревнованиях в любых возможных статусах, и мы уже делаем первые шаги по возвращению российских спортсменов на мировую арену", - приводит слова Фрадкова пресс-служба ВФЛА.

"Серьезным направлением работы является сбор расширенных потребностей сборной России и подготовка бюджета на 2025 год для реализации программ поддержки спортсменов и персонала нашей сборной. Важен процесс выстраивания эффективного взаимодействия с региональными властями для развития легкой атлетики по всей стране, проведение анализа текущей инфраструктуры на территории России на предмет соответствия требованиям проведения соревнований", - добавил он.

Эти темы недавно избранный на пост главы ВФЛА Фрадков озвучил в ходе ознакомительной встречи с кандидатами в сборные команды России по легкой атлетике.