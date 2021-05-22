Дания обыграла Швецию в первом туре чемпионата мира по хоккею

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сборная Дании по хоккею обыграла соперников из Швеции в матче первого тура чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Результат встречи - 4:3 (0:0, 3:2, 1:1).

Датчане одержали победу благодаря хет-трику Никласа Йенсена (31-я, 38-я и 49-я, в большинстве, минуты) и голу Эмиля Кристенсена (39).

За Швецию дублем отметился Карл Клинберг (23, 51), также одну шайбу забросил Хенрик Теммернес (36).

Дания и Швеция являются соперниками сборной России по группе A. Россияне встрется с ними 26 и 31 мая, соответственно.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.