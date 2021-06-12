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Сборная России проигрывает Бельгии после первого тайма матча Евро-2020

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России уступают в счете соперникам из национальной команды Бельгии после первой половины игры стартового своего матча в рамках чемпионата Европы-2020.

На перерыв игры, проходящей в Петербурге, команды ушли при счете 2:0 в пользу бельгийцев.

На 10-й минуте ворота Антона Шунина поразил Ромелу Лукаку, на 34-й – Тома Менье.

По ходу первого тайма травмы в составе сборной России получили Далер Кузяев и Юрий Жирков, их заменили соответственно Денис Черышев и Вячеслав Караваев.

Команды являются участниками группы В. Ранее в другом матче группы Финляндия победила Данию (1:0).

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