Поиск

Сборная Англии победила Хорватию в матче Евро-2020

Сборная Англии победила Хорватию в матче Евро-2020
Игрок сборной Англии Деклан Райс
Фото: Andy Rain - Pool/Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии со счетом 1:0 нанесли поражение национальной команде Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

На 57-й минуте в составе английской команды гол провел Рахим Стерлинг. Игра прошла в Лондоне.

Таким образом, Англия набрала 3 очка, у Хорватии очков пока нет.

Соперники являются участниками группы D, в которую также входят Чехия и Шотландия. Их матч пройдет в понедельник.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.

футбол Евро-2020

Новости
Евро-2020

У терявшего сознание датского футболиста Эриксена останавливалось сердце

Крейчикова выиграла Roland Garros в парном разряде после триумфа в одиночном

Крейчикова выиграла Roland Garros в парном разряде после триумфа в одиночном
Евро-2020

Сборная России крупно проиграла Бельгии

Сборная России крупно проиграла Бельгии
Евро-2020

Сборная России проигрывает Бельгии после первого тайма матча Евро-2020

Евро-2020

Финляндия обыграла Данию в матче чемпионата Европы

Евро-2020

Матч Дания – Финляндия возобновится в субботу

Матч Дания – Финляндия возобновится в субботу
Евро-2020

Бельгия - Россия. Онлайн

Бельгия - Россия. Онлайн
Евро-2020

Дзюба вошел в стартовый состав сборной России на матч против Бельгии

Евро-2020

Состояние потерявшего сознание футболиста сборной Дании стабилизировалось

Состояние потерявшего сознание футболиста сборной Дании стабилизировалось
Евро-2020

Матч Дания – Финляндия отложен на неопределенное время из-за происшествия с игроком

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код