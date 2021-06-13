Сборная Англии победила Хорватию в матче Евро-2020

Игрок сборной Англии Деклан Райс Фото: Andy Rain - Pool/Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии со счетом 1:0 нанесли поражение национальной команде Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

На 57-й минуте в составе английской команды гол провел Рахим Стерлинг. Игра прошла в Лондоне.

Таким образом, Англия набрала 3 очка, у Хорватии очков пока нет.

Соперники являются участниками группы D, в которую также входят Чехия и Шотландия. Их матч пройдет в понедельник.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.