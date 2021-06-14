Поиск

Гол с центра поля помог сборной Чехии победить Шотландию

Гол с центра поля помог сборной Чехии победить Шотландию
Чешский футболист Патрик Шик празднует забитый гол в ворота Шотландии
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Чехии со счетом 2:0 нанесли поражение соперникам из команды Шотландии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

Оба гола в матче, прошедшем в Глазго, провел Патрик Шик – на 42-й и 52-й минутах.

Второй гол стал украшением стартового отрезка чемпионата. Чешские игроки начали контратаку на своей половине поля. Мяч получил Шик и дальним ударом с центра поля перекинул его через далеко вышедшего от ворот шотландского голкипера Дэвида Маршалла.

Соперники являются участниками группы D, в которую также входят Англия и Хорватия. Накануне англичане победили хорватов со счетом 1:0. Таким образом, у Чехии и Англии в настоящий момент по 3 очка, у Хорватии и Шотландии очков нет.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.

футбол Евро-2020

Новости по теме

Новости
Евро-2020

Сборная Украины уступила Нидерландам в матче Евро-2020

Сборная Украины уступила Нидерландам в матче Евро-2020
Евро-2020

Нидерланды - Украина. Онлайн

Нидерланды - Украина. Онлайн

Джокович выиграл Roland Garros-2021

Поветкин завершил карьеру

Поветкин завершил карьеру
Евро-2020

Сборная Англии победила Хорватию в матче Евро-2020

Сборная Англии победила Хорватию в матче Евро-2020
Евро-2020

У терявшего сознание датского футболиста Эриксена останавливалось сердце

Крейчикова выиграла Roland Garros в парном разряде после триумфа в одиночном

Крейчикова выиграла Roland Garros в парном разряде после триумфа в одиночном
Евро-2020

Сборная России крупно проиграла Бельгии

Сборная России крупно проиграла Бельгии
Евро-2020

Сборная России проигрывает Бельгии после первого тайма матча Евро-2020

Евро-2020

Финляндия обыграла Данию в матче чемпионата Европы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код