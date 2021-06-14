Гол с центра поля помог сборной Чехии победить Шотландию

Чешский футболист Патрик Шик празднует забитый гол в ворота Шотландии Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Чехии со счетом 2:0 нанесли поражение соперникам из команды Шотландии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

Оба гола в матче, прошедшем в Глазго, провел Патрик Шик – на 42-й и 52-й минутах.

Второй гол стал украшением стартового отрезка чемпионата. Чешские игроки начали контратаку на своей половине поля. Мяч получил Шик и дальним ударом с центра поля перекинул его через далеко вышедшего от ворот шотландского голкипера Дэвида Маршалла.

Соперники являются участниками группы D, в которую также входят Англия и Хорватия. Накануне англичане победили хорватов со счетом 1:0. Таким образом, у Чехии и Англии в настоящий момент по 3 очка, у Хорватии и Шотландии очков нет.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.