Дубль Роналду помог Португалии победить Венгрию

Все голы португальцы провели в конце игры

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сборная Португалии по футболу со счетом 3:0 нанесла поражение команде Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

На 84-й минуте встречи, прошедшей в Будапеште, гол провел Рафаэль Геррейро. На 87-й пенальти реализовал Криштиану Роналду. Он же в компенсированное ко второму тайму время вновь поразил ворота венгерской сборной.

Команды являются участниками группы F, в которую также входят сборные Германии и Франции. Немцы и французы сыграют друг с другом во вторник позднее.

Португалия - действующий чемпион Европы.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.