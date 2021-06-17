Получившему травму Фернандесу прочили скорое возвращение в строй

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Защитник сборной России Марио Фернандес, получивший накануне повреждение в матче группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Финляндии, останется расположении команды, сообщает пресс-служба российской сборной.

"Футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий. В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга", - говорится в сообщении.

"А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней", - отмечается в тексте сообщения.

Необходимый комплекс лечения Фернандес пройдет в расположении сборной России.

"Врачи национальной команды при необходимости будут координировать план лечения со специалистами центра, который на протяжении многих лет является одним из ведущих профильных учреждений не только в нашей стране, но и в Европе", - говорится в сообщении.

Футболист прошел дополнительное углублённое исследование на базе Московского спинального центра ГКБ 67 Департамента здравоохранения г. Москвы, которым руководит нейрохирург, член медицинского комитета РФС Дмитрий Дзукаев.

Матч Россия - Финляндия состоялся 16 июня в Санкт-Петербурге и закончился победой россиян со счетом 1:0. Фернандес получил травму по ходу первого тайма и покинул поле на носилках. Вскоре футболиста доставили в одну из клиник Санкт-Петербурга, где проходил матч. Сообщалось, что у игрока подозрение на травму позвоночника, которое в итоге не подтвердилось.