Повреждение позвоночника у футболиста сборной России Фернандеса не подтвердилось

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес, получивший травму по ходу матча Евро-2020 с Финляндией, избежал повреждения позвоночника.

"По результатам обследования у Марио Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России", - говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Фернандес получил травму по ходу первого тайма матча с Финляндией и покинул поле на носилках. Вскоре футболиста доставили в одну из клиник Санкт-Петербурга, где проходил матч. Сообщалось, что у игрока подозрение на травму позвоночника.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной России.