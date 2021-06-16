Поиск

Повреждение позвоночника у футболиста сборной России Фернандеса не подтвердилось

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес, получивший травму по ходу матча Евро-2020 с Финляндией, избежал повреждения позвоночника.

"По результатам обследования у Марио Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России", - говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Фернандес получил травму по ходу первого тайма матча с Финляндией и покинул поле на носилках. Вскоре футболиста доставили в одну из клиник Санкт-Петербурга, где проходил матч. Сообщалось, что у игрока подозрение на травму позвоночника.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной России.

футбол Евро-2020

Новости по теме

Новости
Евро-2020

Сборная России победила Финляндию

Сборная России победила Финляндию
Евро-2020

Сафонов будет защищать ворота сборной России в матче с Финляндией

Евро-2020

Финляндия - Россия. Онлайн

Финляндия - Россия. Онлайн
Евро-2020

Сборная Франции победила Германию

Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА

Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА
Евро-2020

Роналду обошел Платини и стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы

Роналду обошел Платини и стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы
Евро-2020

Дубль Роналду помог Португалии победить Венгрию

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Германии

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Германии
Евро-2020

Жирков из-за травмы покинул Евро-2020

Жирков из-за травмы покинул Евро-2020
Евро-2020

Черчесов предположил, что Жирков больше не сыграет на Евро-2020

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код