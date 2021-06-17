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Матч Дания – Бельгия был приостановлен в поддержку Эриксена

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Игра второго тура чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Бельгии в Копенгагене была приостановлена по истечении первых десяти минут игры в поддержку датского полузащитника Кристиана Эриксена.

На протяжении минуты раздавались аплодисменты со стороны всех участников матча, включая арбитров, а также болельщиков.

Соответствующая акция была анонсирована ранее в четверг.

Незадолго до окончания первого тайма матча Финляндия – Дания 12 июня в Копенгагене Эриксен потерял сознание, в результате игра была прервана на продолжительное время. Еще на поле футболисту провели реанимационные мероприятия, а вскоре доставили в больницу. Сообщалось, что у него останавливалось сердце. В настоящее время спортсмен находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное.

Что касается матча Дания – Бельгия, то к паузе в игре команды подошли при счете 1:0 в пользу датчан.

Соперники являются соперниками сборной России по группе В. В первом туре Дания уступила Финляндии (0:1), Бельгия разгромила сборную России (3:0). Один из голов в ворота сборной России Ромелу Лукаку посвятил Эриксону, с которым на клубном уровне защищает цвета итальянского "Интера".

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