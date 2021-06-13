Гол в ворота сборной России Лукаку посвятил потерявшему сознание Эриксену

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку посвятил своей первый гол в ворота команды России в матче Евро-2020 полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену.

Поразив ворота Антона Шунина, Лукаку подбежал к одной из телекамер и крикнул в объектив "Крис, Крис, я люблю тебя!".

"Chris, I love you!"



Romelu Lukaku ran to the camera to dedicate his goal to Christian Eriksen ♥#EURO2020 | #BEL #RUS pic.twitter.com/3zBjw6fX0k — Goal (@goal) June 12, 2021

Как сообщалось, незадолго до окончания первого тайма матча Финляндия – Дания (1:0) в субботу Эриксен потерял сознание, в результате игра была прервана на продолжительное время. Еще на поле футболисту провели реанимационные мероприятия, а вскоре доставили в больницу. Сообщалось, что он в сознании, его состояние стабильное.

На клубном уровне Эриксен защищает цвета итальянского "Интера", здесь же играет Лукаку.

"Я много плакал, потому что был напуган, - приводит слова Лукаку Goal. - Мои мысли с ним, его девушкой, его двумя детьми и его семьей".

Что касается матча с Россией, Лукаку забил еще один матч, а общий счет игры – 3:0 в пользу Бельгии. Игра прошла в Петербурге.