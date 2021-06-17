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Сборная Бельгии победила Данию и вышла в плей-офф

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бельгии со счетом 2:1 нанесли поражение национальной команде Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

Автором первого гола в игре, прошедшей в Копенгагене, стал датчанин Юсуфф Поульсен, поразивший ворота соперника на второй минуте. На 55-й минуте Бельгия отыгралась благодаря голу Торгана Азара. На 70-й минуте Кевин де Брейне забил победный мяч.

По истечении первых десяти минут игра была приостановлена на акцию поддержки датского полузащитника Кристиана Эриксена, потерявшего сознание в игре с Финляндией. На протяжении минуты звучали аплодисменты игроков, тренеров, арбитров и болельщиков.

Победив сборную Дании, Бельгия набрала 6 очков и, выйдя на чистое первое место в группе В, досрочно завоевала путевку в плей-офф Евро-2020. Второе и третье места занимают Россия и Финляндия (по 3 балла), на четвертом – Дания (0).

В заключительном матче группового этапа Дания сыграет с Россией, Бельгия – с Финляндией. Матчи пройдут 21 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.

футбол Евро-2020

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