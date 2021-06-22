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Дзюба извинился перед теми, кто верил в сборную России

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Капитан сборной России по футболу нападающий Артем Дзюба считает, что причиной крупного поражения от Дании на чемпионате Европы-2020 стала низкая реализация моментов.

"Мы сражались, бились. Хотели отыграться, но получили третий и четвертый голы. У нас были моменты, неправильно ими распоряжались", - сказал Дзюба в эфире "Матч ТВ".

"Мы не забиваем свои стопроцентные моменты, на таком уровне это не прощается. У них полумомент, сумасшедший удар – гол", - посетовал Дзюба.

"Хотелось бы извиниться перед теми, кто в нас верил, мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали – наслаждайтесь: можете нас материть, костерить, вы, наверное, будете правы", - отметил он.

В понедельник сборная России со счетом 1:4 уступила Дании в третьем туре Евро-2020 и, заняв четвертое место в группе, выбыла из турнира. Матч прошел в Копенгагене.

футбол Евро-2020

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