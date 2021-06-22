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Черчесов назвал игру сборной России против Дании лучшей по качеству

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что на матч Евро-2020 против Дании команда вышла в хорошей форме, а к крупному поражению привела слабая реализация моментов.

"И в плане качества, и в плане готовности сегодня была наша самая лучшая игра. Мы команду готовили от игры к игре. Было бы странно выходить на пик формы к игре с бельгийцами (проиграли им в первом туре - ИФ), а потом вниз идти. Мы наоборот шли наверх", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

"Но в игре случаются моменты, когда мы не забили два хороших момента, а они (датчане) из ничего забили. Надо скрупулезно подумать и принимать правильные решения. Всем болельщиками привет", - отметил он.

В понедельник сборная России со счетом 1:4 уступила Дании в третьем туре Евро-2020 и, заняв четвертое место в группе, выбыла из турнира. Матч прошел в Копенгагене.

Ранее на турнире Россия уступила Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0).

футбол Евро-2020

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