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Два россиянина вошли в топ-100 группового этапа Евро-2020

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Два футболиста сборной России попали в число 100 лучших игроков группового этапа чемпионата Европы-2020, согласно рейтингу аналитического портала Whoscored.

Капитан сборной России нападающий Артем Дзюба занял в этом рейтинге 84-е место (6,93 балла), полузащитник Далер Кузяев – на 91-й строчке (6,90).

Возглавляет рейтинг полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне (8,84), на втором месте – форвард сборной Португалии Криштиану Роналду (8,06), на третьем – полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг (7,87).

Групповой этап Евро-2020 завершился накануне, сборная России в плей-офф не попала.

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