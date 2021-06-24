Два россиянина вошли в топ-100 группового этапа Евро-2020
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Два футболиста сборной России попали в число 100 лучших игроков группового этапа чемпионата Европы-2020, согласно рейтингу аналитического портала Whoscored.
Капитан сборной России нападающий Артем Дзюба занял в этом рейтинге 84-е место (6,93 балла), полузащитник Далер Кузяев – на 91-й строчке (6,90).
Возглавляет рейтинг полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне (8,84), на втором месте – форвард сборной Португалии Криштиану Роналду (8,06), на третьем – полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг (7,87).
Групповой этап Евро-2020 завершился накануне, сборная России в плей-офф не попала.
Состав пар 1/8 финала и расписание матчей