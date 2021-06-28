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В матче Евро-2020 Хорватия – Испания состоялся автогол с центра поля

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сборная Испании по футболу пропустила курьезный гол в матче 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии.

Нападающий испанцев Педри решил с центра поля адресовать мяч своему вратарю Унай Симону. Голкипер, однако, не смог обработать мяч, и тот закатился в ворота.

Это - девятый автогол, случившийся в матчах Евро-2020.

Эпизод произошел на 20-й минуте игры. В настоящий момент идет первый тайм, счет – 1:0 в пользу хорватов.

Игра проходит в Копенгагене.

футбол Евро-2020

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