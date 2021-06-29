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Англия победила Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Англия победила Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии со счетом 2:0 нанесли поражение команде Германии в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Встреча прошла в Лондоне.

Первый гол провел Рахим Стерлинг, точно замкнувший прострел с фланга на 75-й минуте. На 86-й минуте Гарри Кейн забил свой первый мяч на турнире и установил окончательный счет матча.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

Англичане в четвертьфинале встретятся с победителем матча между сборными Швеции и Украины, который пройдет в Глазго и начнется во вторник в 22:00 мск. Встреча 1/4 финала будет сыграна 3 июля в Риме.

футбол Евро-2020

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