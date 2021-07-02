Сборная Испании обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сборная Испании по футболу в матче 1/4 финала Евро-2020 обыграла команду Швейцарии в серии послематчевых пенальти.
Испанцы реализовали три одиннадцатиметровых удара, швейцарцы - один. Причем Серхио Бускетс попал в штангу, а удар Родриго Эрнандеса отразил вратарь швейцарцев Ян Зоммер.
Основное время матча закончилось вничью 1:1. На 8-й минуте испанцы провели опасную атаку, и мяч влетел в ворота Яна Зоммера от ноги швейцарца Дениса Закарии. На 68-й минуте сборная Швейцарии сравняла счет благодаря голу Шердана Шакири.
На 77-й минуте швейцарцы остались в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера, который получил прямую красную карточку.
Дополнительные полчаса также не выявили победителя, голов забито не было.
Встреча прошла в Петербурге.
Испанцы сыграет в полуфинале с победителем матча Италия - Бельгия, который пройдет сегодня же.
FT | Spain win!— SofaScore (@SofaScoreINT) July 2, 2021
Our Attack Momentum graph shows Spain tried hard to get the winner in extra time, but they were unable to get past Sommer; both sides missed penalties in the shootout, with Oyarzabal scoring the winner.#ESP reach yet another EURO semifinal!#EURO2020 #SUIESP pic.twitter.com/nMmrsAoh8u