Сборная Англии обыграла Украину и вышла в полуфинал

Англия до сих пор не пропустила ни гола на турнире

Фото: PA Wire/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии крупно обыграли соперников из Украины в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан. Первый гол в матче забил Гарри Кейн, отличившийся в начале встречи (4-я минута). В начале второго тайма забил Гарри Магуайр (46-я минута). На 50-й минуте Кейн оформил дубль. Джордан Хендерсон установил окончательный счет, точно пробив головой после подачи с углового на 63-й минуте.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Сборная Англии ни разу не пропустила на турнире, забив при этом в пяти матчах восемь мячей.

В полуфинале, который состоится 7 июля в Лондоне, англичане сыграют против сборной Дании.

Финал чемпионата пройдет 11 июля в Лондоне.