Украина - Англия. Онлайн
Украина - Англия. 0:1
Четвертьфинальный матч Евро-2020 проходит в Риме
Вынесли защитники мяч из своей штрафной!
Право на угловой заработала сборная Украины
Браво, Георгий Бущан! Опаснейший удар с центра штрафной площади он отразил! Правда, если бы не отразил, гол не засчитали бы: было положение "вне игры"
Не имеем возражений!)
???????????????????? Переломит команда Андрея Шевченко ход матча?#ЕВРО2020 pic.twitter.com/EDHTZAamsI— УЕФА (@UEFAcom_ru) July 3, 2021
Вратарь Бущан спасает!!!
Мощный удар по воротам сборной Украины!
Гарри Кейн бьет головой - выше ворот!
Англичане всегда считались мастерами игры на "втором этаже" (правда, не помню, когда в последний раз об этом упоминалось). Итак, подача в штрафную!
Англия получает на право на штрафной на левом фланге атаки.
События на поле показывают. Игра вновь переместилась на половину поля Украины
Острая атака сборной Англии по левому флангу. Но не поняли партнеры Люка Шоу и на его прострел никто не отозвался. Точнее, желающих было немало, только никто не угадал, куда именно он отправит мяч
Преимущество по владению мячом сейчас на стороне англичан - 52%-48%
Зинченко подавал с углового. К успеху это стандартное положение не привело
А вот снова момент у сборной Украины! Яремчук с мячом входит в штрафную слева и наносить удар! Вратарь Пикфорд традиционно надежен.
Преимущественно в центре поля идет игра
Шанс у сборной Украины! Ярмоленко простреливал с правого фланга. Но не прошла передача адресату
Англичане, конечно, тоже хороши. Выбили в 1/8 финала саму Германию!
Сборная Украины в позиционной атаке. Пока не получаются острые проходы
Но мы-то знаем, что это не повод снимать вопрос о победителе. Сборная Украины уже показала себя крепким и неуступчивым бойцом. Так что все еще впереди!
А вот и первый гол в игре. Оперативно вышла вперед сборная Англии. Это Гарри Кейн открылся в штрафной площади сборной Украины и пробил мимо вратаря!
Украина - Англия. 0:1
ГОЛ
Пожелаем командам интересной игры!
Матч начался! С вами - Владимир Нардин!
Команды уже на поле! Сейчас игра начнется!
Турнирный путь сборной Украины более тернист, но не менее уважителен: поражение от Нидерландов (2:3), победа над Северной Македонией (2:1) и поражение от Австрии (0:1) на групповом этапе. В плей-офф подопечные Андрея Шевченко вышли задним числом (подробности тут) и в тяжелейшем матче 1/8 финала выбили Швецию (2:1).
На групповом этапе английская команда победила Хорватию (1:0) и Чехию (1:0) и сыграла вничью с Шотландией (0:0). Во вторник в матче 1/8 финала англичане нанесли поражение Германии (2:0).
Интрига вечера: увидим ли мы, как мяч пересекает линию ворот сборной Англии, а главный судья указывает на центр поля типа гол засчитан? Ведь на этом турнире Англия не пропустила (пока) ни одного гола.
Состав сборной Англии!
??? TEAM NEWS: Trippier and Saka replaced by Mount and Sancho as England revert to a back four in Rome...@England | #ENG | #EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021
Состав сборной Украины!
??? TEAM NEWS: Shevchenko makes one change from Ukraine starting XI from last time out; left-back Mykolenko replaces holding midfielder Stepanenko...@uafukraine | #UKR | #EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021
Победитель сыграет с Данией, которая в четвертьфинале победила Чехию со счетом 2:1.
Игра пройдет в Риме, начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата Европы между национальными командами Украины и Англии!
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