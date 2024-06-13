Несколько футболистов сборной Франции простудились по прибытии на Евро

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Некоторые игроки сборной Франции по футболу почувствовали недомогание после того, как национальная команда страны приехала в Германию для участия в чемпионате Европы. Об этом сообщает RMC Sport.

Сообщается, что спортсмены простудились, судороги и головные боли они испытывают с вечера среды.

Кто именно простудился, не уточняется.

В четверг французские футболисты должны провести открытую тренировку, на которой ожидается присутствие 4 тысяч болельщиков. Сутками ранее их торжественно встретили сотни болельщиков.

На Евро-2024 Франция сыграет с Австрией (17 июня), Нидерландами (21 июня) и Польшей (25 июня).