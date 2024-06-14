Футболист сборной Германии Вирц стал автором первого гола чемпионата Европы-2024

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - На стартовавшем в Мюнхене чемпионате Европы по футболу 2024 года состоялся первый гол. На 10-й минуте футболист сборной Германии Флориан Вирц поразил ворота национальной команды Шотландии.

Таким образом, немецкая команда повела в счете в матче открытия Евро-2024 – 1:0.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Участие в турнире принимают 24 сборные, разделенные на шесть групп по четыре команды в каждой.