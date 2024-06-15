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Сборная Испании крупно победила Хорватию на чемпионате Европы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 3:0 взяли верх над Хорватией в матче первого тура чемпионата Европы-2024 в Германии.

Игра состоялась в Берлине.

Крупного преимущества в счете испанские игроки достигли уже в первом тайме, когда голы провели Альваро Мората (29-я минута), Фабиан Руис (32) и Даниэль Карвахаль (45+2).

К исходу второго тайма хорваты заработали право на угловой. Удар Бруно Петковича с 11-метрового удара получился неудачным: испанский вратарь Унай Симон отразил удар. Хорват Иван Перишич первым успел к отскочившему мячу, он его тому же Петковичу – тот уже смог поразить ворота. Однако британский арбитр после просмотра ВАР гол отменил из-за нарушения при пробитии пенальти.

Испания и Хорватия представляют группу В. В 22:00 мск начнется игра других участников квартета – сборных Албании и Хорватии.

футбол Испания Хорватия
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