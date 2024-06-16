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Сборные Словении и Дании сыграли вничью в матче чемпионате Европы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборных Словении и Дании со счетом 1:1 завершили матч первого тура чемпионата Европы в Германии. Это первая ничья на стартовавшем в пятницу турнире.

Игра прошла в Штутгарте: на 17-й минуте Кристиан Эриксен вывел сборную Дании вперед, на 77-й словенец Эрик Янжа сравнял счет.

На прошлом чемпионате Европы, в 2021 году 33-летний футболист потерял сознание в матче против Финляндии. Сообщалось, что у него останавливалось сердце. Спортсмен вскоре вернулся в сознание, а через несколько дней Эриксена прооперировали на сердце, ему установили кардиостимулятор. Через некоторое время Эриксен возобновил карьеру.

Сборные Словении и Дании представляют группу С. Также сюда входят Англия и Сербия, они матч первого тура проведут в воскресенье, начало – 22:00 мск.

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