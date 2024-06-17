УЕФА подтвердил запрет флага РФ на матчах сборной Украины

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил приносить флаги России на все матчи чемпионата Европы по футболу с участием сборной Украины, сообщили журналистам в пресс-службе УЕФА в понедельник.

"Пожалуйста, обратите внимание, что российские флаги не будут разрешены на матчах национальной сборной Украины", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что, как правило, допускаются все флаги, за исключением тех случаев, когда они считаются провокационными, дискриминационными или могут представлять угрозу безопасности.

Ранее сообщалось о намерении УЕФА установить запрет на пронос российского флага на игру чемпионата Европы между сборными Украины и Румынии.

До этого российские флаги были замечены на матче открытия Евро-2024 Германия – Шотландия, а также на игре Сербия – Англия.