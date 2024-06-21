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Сборная Австрии победила Польшу в матче чемпионата Европы

Сборная Австрии победила Польшу в матче чемпионата Европы
Марко Арнаутович (Австрия)
Фото: Alex Livesey/Getty Images

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Австрии со счетом 3:1 взяли верх над Польшей в матче второго тура группового этапа проходящего в Германии чемпионата Европы.

Игра проходила в Берлине.

Австрийцам удалось выйти вперед уже на девятой минуте, когда ворота соперника поразил Гернот Траунер. Однако на 30-й минуте Польша отыгралась, что стало следствием точного удара Кшиштофа Пентека.

На 66-й минуте Австрия вновь повела в счете, автор гола – Кристоф Баумгартнер.

На 78-й минуте австриец Марко Арнаутович реализовал пенальти. Предшествовавшее этому стандарту нарушение в штрафной площади сборной Польши получилось курьезным: нападающий споткнулся об лицо вратаря Войцеха Щенсны (тот получил желтую карточку).

Знаковым моментом было появление на поле во втором тайме лидера сборной Польши нападающего Роберта Левандовски. Тот не сыграл в предыдущем матче, поскольку незадолго до старта Евро-2024 получил травму. За отведенные ему полчаса игрового времени Левандовски отметился желтой карточкой.

Теперь у трех команд в группе D по три очка – у Франции, Нидерландов и Австрии. Польша в двух матчах баллов не набрала. При этом Франция и Нидерланды имеют игру в запасе и проведут ее в пятницу (начало – 22:00 мск).

В третьем туре сборная Австрии 25 июня сыграет с Нидерландами, а команда Польши в этот же день - с Францией).

футбол Евро-2024
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