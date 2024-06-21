Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью на Евро-2024

Национальная команда Польши лишилась шансов на плей-офф

Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Франции Фото: Ian MacNicol via Getty Images

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Франции завершился со счетом 0:0.

Игра прошла в Лейпциге.

На 69-й минуте Хави Симонс поразил ворота французов, но гол был отменен из-за положения "вне игры".

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе, сломавший нос в матче с Австрией, в игре с Нидерландами участия не принимал.

После двух туров сборная Нидерландов занимает первое место в группе D, Франция – на второй строчке. У обеих команд по 4 очка. На третьем месте находится Австрия (3), на четвертом – Польша (0). Поляки лишились шансов на выход в плей-офф.

В следующем туре команда Нидерландов сыграет с Австрией, сборная Франции – с Польшей.