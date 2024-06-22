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Турецкий футболист забил курьезный гол в свои ворота в матче с Португалией

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии со счетом 2:0 ведут в счете после первого тайма матча чемпионата Европы против Турции.

На 21-й минуте гол забил Бернарду Силва, на 28-й минуте состоялся автогол защитника сборной Турции Самет Акайдын. Он получился курьезным: Акайдын подхватил мяч, потерянный соперником, и адресовал его вратарю Алтаю Байындыру. Тот, однако, не был готов к такому маневру, в результате мяч покатился мимо него уже в пустые ворота. Коллективными усилиями турки попытались выбить мяч из ворот, но сделали это тогда, когда снаряд уже пересек вратарскую линию.

При этом португальцы пытались провести атаку через Криштиану Роналду, и тот был раздосадован, что пас на него получился неудачным. Однако спустя несколько мгновений он уже радовался с партнерами автоголу соперника.

В настоящий момент стартовал второй тайм встречи.

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