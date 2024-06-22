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Сборная Португалии разгромила Турцию и вышла в плей-офф ЧЕ

Сборная Португалии разгромила Турцию и вышла в плей-офф ЧЕ
Криштиану Роналду
Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии со счетом 3:0 взяли верх над национальной командой Турции во втором туре группового этапа проходящего в Германии чемпионата Европы.

Встреча состоялась в Турции.

Португалия повела в счете на 21-й минуте, автором гола стал Бернарду Силва.

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На 28-й минуте случился курьезный момент: защитник сборной Турции Самет Акайдын адресовал мяч своему вратарю, но неудачно: снаряд покатился мимо него и пересек линию ворот.

На 56-й минуте два футболиста сборной Португалии выходили на вратаря: Криштиану Роналду мог бить сам, но сделал пас на Бруну Фернандеша, тот поразил пустой угол ворот.

Португалия набрала 6 очков, за тур до финиша основного этапа обеспечила себе первое место в группе F, а вместе с ним – путевку в плей-офф.

Турция занимает второе место – 3 балла. По 1 очку набрали Чехия и Грузия.

В третьем туре Португалия сыграет с Грузией, Турция – с Чехией. Обе игры пройдут 26 июня.

Португалия Турция футбол Евро-2024
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