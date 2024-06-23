Евро-2024: групповой этап на финишной прямой

Фото: Matt McNulty - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В воскресенье в Германии стартует заключительный, третий тур группового этапа чемпионата Европы по футболу.

К настоящему моменту путевки в плей-офф завоевали Германия, Испания и Португалия, лишилась шансов всего одна команда – Польша. Это означает, что третий тур Евро-2024 будет во многом интригующим, особенно в группе Е, где все четыре команды набрали одинаковое количество групп.

Турнирное положение и расписание матчей в группах

Группа А: 1.Германия – 6 очков, 2.Швейцария – 4, 3.Шотландия – 1, 4.Венгрия – 0

23 июня: Швейцария – Германия, Шотландия – Венгрия (начало – 22:00, игры в группах будут стартовать одновременно)

Группа B: 1.Испания – 6, 2.Италия – 3, 3.Албания – 1, 4.Хорватия – 1

24 июня: Албания – Испания, Хорватия – Италия (22:00)

Группа C: 1.Англия – 4, 2.Дания – 2, 3.Словения – 2, 4.Сербия – 1

25 июня: Англия – Словения, Дания – Сербия (22:00)

Группы D: 1.Нидерланды – 4, 2.Франция – 4, 3.Австрия – 3, 4.Польша – 0

25 июня: Нидерланды – Австрия, Франция – Польша (19:00)

Группа E: 1.Румыния – 3, 2.Бельгия – 3, 3.Словакия – 3, 4.Украина – 3

26 июня: Словакия – Румыния, Украина – Бельгия (19:00)

Группа F. 1.Португалия – 6, 2.Турция – 3, 3.Чехия – 1, 4.Грузия -1.

26 июня: Грузия – Португалия, Чехия – Турция (22:00)

Принцип отбора

В плей-офф выходят по две лучшие сборные каждой из групп, а также четыре команды из шести, занявших в квартетах третьи места. Такая схема была задействована в свое время на чемпионатах мира, когда в них также выступали 24 сборные. Кстати, сборные СССР и России оставались за бортом плей-офф, заняв в группах третьи места.

Новый рекорд Роналду

Нападающий сборной Португалии 39-летний Криштиану Роналду в матче против Турции (3:0) отметился голевой передачей, хотя в том моменте мог забивать и сам. Однако этот результативный пас стал историческим: Роналду вышел на первое место по числу голевых передач на чемпионатах мира – 7.

Он опередил поляка Карела Поборски (6 результативных пасов), завершившего карьеру в 2007 году.

Это шестой чемпионат Европы для Роналду. Это, как сообщалось ранее, тоже рекорд турнира.

Эпидемия автоголов

В матчах чемпионата Европы по-прежнему не зафиксировано ни одного дубля и тем более – хет-трика. Но некоторым игрокам после второго тура все же удалось выйти в лидеры списка бомбардиров. Это Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия), Жорж Микаутадзе (Грузия) – по 2 гола. Но самым главным бомбардиром в шутку называют Автогол, число голов футболистов в свои ворота после двух туров в избытке – 6.

Особняком стоит ситуация с турецким футболистом Саметом Акайдыном, который в матче с Португалией сделал пас своему вратарю, но неудачно: мяч покатился мимо него и пересек линию ворот.

Невезение Лукаку

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку в двух турах забил три гола – два в ворота Словакии (0:1), один – в ворота Румынии (2:0). Но все три гола арбитрами были отменены. В противном случае Лукаку и стал бы сейчас лидером среди бомбардиров.

Рекорд Бельгии

Сборная Бельгии забила самый быстрый в своей истории гол на крупных (чемпионаты мира и Европы) турнирах Юри Тилеманс поразил ворота Румынии на 74-й секунде.

Стабильность Шакири

Швейцарский футболист Джердан Шакири отличился голом в игре с Шотландией (1:1). Таким образом, он забил на шести крупных турнирах подряд – чемпионатах мира и Европы. Это показатель стабильности и самой сборной Швейцарии: она стабильно завоевывает путевки на эти турниры.