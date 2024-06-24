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Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро

Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро
Фото: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Image

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Футболист сборной Хорватии Лука Модрич провел гол в ворота Италии в матче группового турнира чемпионата Европы. Это сделало Модрича самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы.

Матч против Италии футболист проводит в возрасте 38 лет и 289 дней. До него самым возрастным игроком, забившим мяч на чемпионатах Европы, был австриец Ивица Вастич: он отличился на Евро-2008 в возрасте 38 лет 257 дней.

В игре против Италии Модрич отметился голом на 55-й минуте продолжающейся сейчас встречи, при этом минутой ранее хорват не смог реализовать пенальти.

Хорватия и Италия играют в рамках заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата.

футбол Хорватия Италия Лука Модрич Ивица Вастич
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