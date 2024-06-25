Италия отыгралась на 90+8 минуте в матче с Хорватией и вышла в плей-офф Евро

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Хорватии и Италии со счетом 1:1 завершили матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы в Германии.

Игра прошла в Лейпциге.

На 55-й минуте гол забил Лука Модрич. Он стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы – ему сейчас 38 лет и 289 дней. До Модрича самым возрастным игроком, забившим мяч на чемпионатах Европы, был австриец Ивица Вастич: он отличился на Евро-2008 в возрасте 38 лет 257 дней.

За минуту до гола в ворота итальянцев Модрич не смог реализовать пенальти: его удар отразил Джанлуиджи Доннарумма.

Победа выводила Хорватию в плей-офф со второго места в группе, однако нужный результат сборная не удержала: на 90+8 минуте Маттиа Дзакканьи сравнял счет.

В другом матче группы B Испания со счетом 1:0 одолела Албанию (гол забил Ферран Торрес, 13-я минута).

Испания (9 очков) и Италия (4) вышли в плей-офф. Хорватия (2) заняла третье место, Албания (1) – четвертое. Албанцы покинули турнир, а Хорватия еще может пробиться в 1/8 финала с третьего места. Ранее Модрич заявлял, что Евро-2024 будет для него последним турниром в сборной Хорватии.

Определился соперник Италии по 1/8 финала - сборная Швейцарии.