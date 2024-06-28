Поступок Роналду на Евро вызвал у Романцева аналогию с произведением Пушкина

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев восхитился поступком португальца Криштиану Роналду на чемпионате Европы. В матче против Турции Роналду, находясь в идеальной позиции для удара, решил сделать пас на партнера по сборной Бруно Фернандеша (который и поразил ворота).

"После матча с Турцией я вспомнил гениальные строчки Пушкина: "Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог..." Ну кто бы, находясь в такой идеальной позиции, отдал мяч партнеру?! Только великий Криштиану! Чем разом поставил на место всех своих недоброжелателей — мол, а теперь говорите что угодно. Ведь в 39 показать, что ты способен перестроиться, быть нужным команде, болельщикам дано только очень сильному человеку и настоящему мужику! И даже после неудачной игры с грузинами верю (Португалия проиграла со счетом 0:2 – ИФ), что Роналду еще порадует нас голами", - приводит слова Романцева "Спорт-Экспресс".

На групповом этапе Роналду не забил ни одного гола, что не помешало Португалии выйти в плей-офф.