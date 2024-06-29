Матч сборных Германии и Дании прерван из-за грозы с градом

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Судья матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании по футболу Майкл Оливер увел команды с поля из-за грозы и последовавшего за ней ливня и града. Это произошло на 35-й минуте игры.

Сейчас игроки обеих команд находятся в подтрибунном помещении.

Между тем, с отдельных участков крыши на трибуны сливаются мощные струи скопившейся воды, что создает иллюзию водопада. Часть болельщиков из-за этого вынуждена была покинуть свои места на трибунах.

В настоящий момент счет матча в Дортмунде 0:0.