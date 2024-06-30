Сборная Англии победила Словакию и вышла в четвертьфинал Евро
Англичане уступали до 90+5 минуты матча
Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии со счетом 2:1 взяли верх над Словакией в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
На 25-й минуте гол забил словак Иван Шранц.
На 50-й минуте англичанин Фил Фоден завершил комбинацию своей команды ударом в пустые ворота, но гол был отменен из-за положения "вне игры".
Матч приблизился к сенсационному исходу, но на 90+5 минуте сборной Англии удалось уйти от поражения: ударом через себя гол провел Джуд Беллингем – 1:1.
Игра стала первой на турнире, в которой потребовалось дополнительное время. Уже на первой его минуте точный удар нанес Харри Кейн и вывел сборную Англии вперед.
Игра прошла в Гельзенкирхене.
В результате Словакия выбыла из турнира, а команда Англии вышла в четвертьфинал, где сыграет с Италией (выбившей Швейцарию).
В воскресенье пройдет еще один матч 1/8 финала: в Кельне встретятся сборные Испании и Грузии.