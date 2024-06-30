Сборная Англии победила Словакию и вышла в четвертьфинал Евро

Англичане уступали до 90+5 минуты матча

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд празднует победу команды в 1/8 финала Евро-2024 в Гельзенкирхене, Германия. Фото: Carl Recine/Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии со счетом 2:1 взяли верх над Словакией в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

На 25-й минуте гол забил словак Иван Шранц.

На 50-й минуте англичанин Фил Фоден завершил комбинацию своей команды ударом в пустые ворота, но гол был отменен из-за положения "вне игры".

Матч приблизился к сенсационному исходу, но на 90+5 минуте сборной Англии удалось уйти от поражения: ударом через себя гол провел Джуд Беллингем – 1:1.

Игра стала первой на турнире, в которой потребовалось дополнительное время. Уже на первой его минуте точный удар нанес Харри Кейн и вывел сборную Англии вперед.

Игра прошла в Гельзенкирхене.

В результате Словакия выбыла из турнира, а команда Англии вышла в четвертьфинал, где сыграет с Италией (выбившей Швейцарию).

В воскресенье пройдет еще один матч 1/8 финала: в Кельне встретятся сборные Испании и Грузии.