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Сборная Португалии по пенальти победила Словению и вышла в четвертьфинал Евро

Сборная Португалии по пенальти победила Словению и вышла в четвертьфинал Евро
Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии завоевали путевку в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии.

Основное время встречи во Франкфурте завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время результат не изменился. В серии пенальти успешнее оказались португальцы (3:0).

На 105-й минуте встречи Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти: его удар отразил словенский голкипер Ян Облак. Однако Роналду оказался точен в серии 11-метровых ударов, где, помимо него, отличились Бруну Фернандеш и Фернанду Силва.

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта отразил три удара словенцев, что позволило его команде выиграть послематчевую серию пенальти досрочно.

В четвертьфинале Португалия 5 июля сыграет с Францией.

Криштиану Роналду Португалия Словения Ян Облак футбол Евро-2024
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