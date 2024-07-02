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Сборная Нидерландов победила Румынию и вышла в четвертьфинал Евро

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Нидерландов со счетом 3:0 победили соперников из команды Румынии в матче 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

Встреча прошла в Мюнхене.

На 20-й минуте гол забил Коди Гакпо, на 63-й его же гол был отменен из-за положения "вне игры". На 83-й минуте преимущество нидерландцев закрепил Дониэлл Мален, он же забил и на 90+3 минуте.

В четвертьфинале сборная Нидерландов сыграет с победителем матча Австрия – Турция, которые сыграют во вторник в Лейпциге (начало – 22:00).

футбол Нидерланды Румыния
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