Турецкого футболиста отстранили на две игры за провокационный жест на Евро

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - УЕФА дисквалифицировал на два матча защитника сборной Турции Мериха Демирала за провокационный жест, показанный в матче чемпионата Европы. Об этом сообщается на сайте организации.

Он наказан "за несоблюдение общих принципов поведения, за нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и за дискредитацию футбола как вида спорта".

Речь идет о жесте, показанном Демиралом после того, как он забил гол во время недавнего матча 1/8 финала Евро против сборной Австрии. Данный жест, так называемое "волчье приветствие", - символ турецкой националистической молодёжной организации "Серые волки". Показывать его запрещено в Австрии, где штраф за такой жест составляет более 4 тыс. евро, отмечают СМИ.

При этом жест не запрещен в Германии, где проходит турнира. Однако министр внутренних дел страны Нэнси Фезер ранее на этой неделе заявила: "Использование Чемпионата Европы по футболу для пропаганды расизма недопустимо".

В матче против Австрии сборная Турции победила со счетом 2:1 (Демирал забил два гола) и вышла в четвертьфинал, где 6 июля сыграет с Нидерландами.