Онлайн четвертьфинала Евро. Португалия - Франция
В полуфинале победитель пары сыграет с Испанией
Португалия - Франция. 0:0
Держится за голову Криштиану Роналду - только что он столкнулся с соперником. Все в пределах правил
Франция не просто отсиживается в обороне, как это может показаться по моему тексту. Вот как раз сейчас на удар вывели Тео Эрнандесу. Тот как следует приложился и плотно пробил из-за пределов штрафной. Тут еже качественно сыграл вратарь Диогу Кошта. Тот самый, который отразил все три удара в серии пенальти со словенцами
Нарушили португальцы правила в штрафной соперника. А конкретно это сделал Роналду!
Опасный удар по воротам сборной Франции! Угловой!
Снова угловой у ворот Франции. Вратарь Мик Меньян легко в прыжке достал мяч и первым делом направил его на левый фланг на ход Мбаппе. Тот было разогнался, но мяч был перехвачен.
Да, как же не вспомнить драму Роналду в матче 1/8 финала со Словенией. Тогда он не смог забить с пенальти в дополнительное время и разрыдался. Некоторые партнеры в перерыве овертайма вынуждены были проигнорировать установку тренера на оставшееся время игры и принялись утешать Криштиану. А в серии 11-метровых он уже забил
Криштиану негодует. Он ждал от Мендеша передачи в центре штрафной, но тот навесил на дальнюю штангу. А там не было никого
Французская оборона успешно отработала в обороне в этом стандарте. На подборе оказались португальцы, но обострить атаку постеснялись и вообще перестраховались и отправили мяч своему вратарю.
Угловой заработали португальцы
Постепенно игра приближается к воротам сборной Франции
Особо острых, душещипательных моментов мы пока не наблюдаем. Но мало ли каким бывает начало матча
Обращаем внимание на наличие в стартовых составах бывшего (Криштиану Роналду) и будущего (Килиан Мбаппе) звезд "Реала"
Игра уже началась, ее обслуживает англичанин Майкл Оливер. Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин
Победитель этой игры в полуфинале сыграет с Испанией, которая почти только что одолела Германию 2:1. Победный гол состоялся на исходе дополнительного времени
Мы начинаем текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата Европы в Германии. Играют сборные Португалии и Франции!
Добрый вечер, уважаемые любители футбола!