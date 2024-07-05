Онлайн четвертьфинала Евро. Португалия - Франция

20'

Франция не просто отсиживается в обороне, как это может показаться по моему тексту. Вот как раз сейчас на удар вывели Тео Эрнандесу. Тот как следует приложился и плотно пробил из-за пределов штрафной. Тут еже качественно сыграл вратарь Диогу Кошта. Тот самый, который отразил все три удара в серии пенальти со словенцами