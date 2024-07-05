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Онлайн четвертьфинала Евро. Португалия - Франция

В полуфинале победитель пары сыграет с Испанией

Онлайн четвертьфинала Евро. Португалия - Франция
Криштиану Роналду
Фото: Hesham Elsherif/Anadolu via Getty Images

Португалия - Франция. 0:0

22'

Держится за голову Криштиану Роналду - только что он столкнулся с соперником. Все в пределах правил

20'

Франция не просто отсиживается в обороне, как это может показаться по моему тексту. Вот как раз сейчас на удар вывели Тео Эрнандесу. Тот как следует приложился и плотно пробил из-за пределов штрафной. Тут еже качественно сыграл вратарь Диогу Кошта. Тот самый, который отразил все три удара в серии пенальти со словенцами

18'

Нарушили португальцы правила в штрафной соперника. А конкретно это сделал Роналду!

17'

Опасный удар по воротам сборной Франции! Угловой!

15'

Снова угловой у ворот Франции. Вратарь Мик Меньян легко в прыжке достал мяч и первым делом направил его на левый фланг на ход Мбаппе. Тот было разогнался, но мяч был перехвачен.

13'

Да, как же не вспомнить драму Роналду в матче 1/8 финала со Словенией. Тогда он не смог забить с пенальти в дополнительное время и разрыдался. Некоторые партнеры в перерыве овертайма вынуждены были проигнорировать установку тренера на оставшееся время игры и принялись утешать Криштиану. А в серии 11-метровых он уже забил

12'

Криштиану негодует. Он ждал от Мендеша передачи в центре штрафной, но тот навесил на дальнюю штангу. А там не было никого

11'

Французская оборона успешно отработала в обороне в этом стандарте. На подборе оказались португальцы, но обострить атаку постеснялись и вообще перестраховались и отправили мяч своему вратарю.

10'

Угловой заработали португальцы

7'

Постепенно игра приближается к воротам сборной Франции

4'

Особо острых, душещипательных моментов мы пока не наблюдаем. Но мало ли каким бывает начало матча

2'

Обращаем внимание на наличие в стартовых составах бывшего (Криштиану Роналду) и будущего (Килиан Мбаппе) звезд "Реала"
 

1'
Удаление

Игра уже началась, ее обслуживает англичанин Майкл Оливер. Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин

Победитель этой игры в полуфинале сыграет с Испанией, которая почти только что одолела Германию 2:1. Победный гол состоялся на исходе дополнительного времени

Мы начинаем текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата Европы в Германии. Играют сборные Португалии и Франции!

Добрый вечер, уважаемые любители футбола!

Франция Португалия футбол Евро-2024
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