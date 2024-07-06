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Сборная Франции по пенальти обыграла Португалию и вышла в полуфинал Евро

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции завоевали путевку в полуфинал чемпионата Европы в Германии, победив в 1/4 финала Португалию.

Основное время встречи в Гамбурге завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время он не изменился, в серии пенальти успешнее оказались французы.

В полуфинале 9 июля Франция сыграет с Испанией, которая ранее в четвертьфинале взяла верх над Германией (2:1).

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, анонсировавший, что это его последний чемпионат Европы, впервые не смог отличиться голом (не считая послематчевых пенальти). Для него это шестой Евро, что является рекордом турнира.

В субботу определятся еще два полуфиналиста чемпионата Европы-2024: в этот день состоятся четвертьфинальные матчи Англия - Швейцария (начало - 19:00 мск) и Нидерланды Турция (22:00).

футбол Евро-2024 Франция Португалия
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