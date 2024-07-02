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Роналду назвал Евро в Германии последним в карьере

Роналду назвал Евро в Германии последним в карьере
Фото: Hesham Elsherif/Anadolu via Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что на следующих чемпионатах Европы по футболу он играть не будет.

"Без сомнения, это мой последний Евро", - сказал Роналду по окончании матча 1/8 финала чемпионата Европы против Словении. Слова футболиста приводит AS.

Португальцы одолели словенцев в серии пенальти (3:0), основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0. Роналду на 105-й минуте не смог реализовать пенальти: его удар отразил вратарь Ян Облак.

Перед второй половиной дополнительного времени партнерам по сборной Португалии пришлось успокаивать рыдающего Роналду. В серии пенальти же Роналду смог поразить ворота, главным же ее героем стал португальский голкипер Диогу Кошта, отразивший все три удара. Это позволило его команде выиграть серию досрочно.

В четвертьфинале Португалия сыграет с Францией.

Роналду - рекордсмен турнира, он сыграл на шести чемпионатах Европы подряд (выиграв Евро-2016), однако на этот раз, не считая серии пенальти, голом пока не отличился).

Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии.

Криштиану Роналду футбол Португалия
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